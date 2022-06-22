Денис Буцаев рассказал о наказаниях регоператоров за неправильный вывоз отходов

Система прослеживаемости за движением отходов позволит выявлять нарушения, связанные с вывозом мусора, и наказывать за них региональных операторов, вплоть до расторжения договора с ними. Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Если система фиксирует нарушение, мы связываемся с региональным оператором. Если он не может назвать причину, мы отмечаем нарушение условий работы регионального оператора и сообщаем об этом региону, который имеет с оператором соответствующие соглашения. В случае, если таких фактов будет несколько, условно — три и более, регион может поставить вопрос некорректной работы регионального оператора, а это основание, в том числе, и для расторжения соглашения. Так что ответственность здесь самая серьезная», — сказал Буцаев.

Эксперимент с прослеживаемостью является частью цифровой экосистемы, которую ранее презентовал РЭО. Она призвана обеспечить взаимодействие между участниками отрасли обращения с отходами. По словам Буцаева, чтобы построить прозрачную систему, связанную с контролем над отходами нужно оснастить датчиками контейнеры и мусоровозы. Таким образом можно будет проследить за движением мусоровозов по маршруту и скорректировать его в случае необходимости.

«Все в целом позволит создать систему, при которой мы будем на каждом этапе видеть объемы образования и следить за тем, какой отход откуда попал, и во что он превратился. В настоящий момент на территории нескольких субъектов идет первый эксперимент с оснащением датчиками контейнерных баков и мусоровозов», — отметил Буцаев и добавил, что к информационной системе планируется подключить полигоны, утилизаторов и обработчиков отходов.