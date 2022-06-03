Систему экомониторинга установят на промышленных предприятиях России

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев представил на конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) цифровую платформу экологического мониторинга. Система позволит собирать различные данные об экологическом состоянии в отдельно взятом регионе и принимать верные управленческие решения, которые позволят избежать происшествий.

«Один из цифровых продуктов, над которым работает РЭО, — это пилотный проект комплексной системы экологического мониторинга окружающей среды ФГИС „Экомониторинг“. Предполагается, что благодаря цифровой платформе станет возможным собирать, хранить, обрабатывать, анализировать и предоставлять информацию о состоянии окружающей среды на территории отдельных субъектов России. Система обеспечит сбор экологической информации обо всех компонентах экологического мониторинга, включая состояние атмосферного воздуха, водных ресурсов, земель, животного мира, а также об объектах негативного воздействие на окружающую среду и климат», — сказал Денис Буцаев.

По его словам, на данный момент в России отсутствует информационная система, содержащая сведения обо всех подсистемах экологического мониторинга. Главной идеей создания ФГИС станет максимальная вовлеченность всех имеющихся источников информации. Как собираемых в ручном режиме, так и посредством информационных ресурсов государственных систем, систем федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, общественных систем экологического мониторинга и других.

«Система объединит в себе данные о состоянии леса, воздуха, воды, в том числе конкретных водных объектов вроде крупных Байкала и Волги, почвы, недр и подземных вод, животного мира, использовании земель, радиационной обстановке и пожарной опасности, местах размещения отходов и т. д. Представлять собой система будет базу данных с аналитическим модулем и информационным порталом, сведения в которую будут поступать за счёт датчиков, информационных систем органов власти и объектов негативного воздействия, государственных наблюдательных систем», — добавил Буцаев.

В результате создания системы экомониторинга будет обеспечено всестороннее и своевременное предоставление гражданам, органам госвласти и местного самоуправления, общественным объединениям и некоммерческим организациям, заинтересованным юрлицам, ИП достоверной и полной информации о состоянии окружающей среды, а также прогнозирование ее изменения. Всеобъемлющие наблюдения за изменениями климата, углеродными единицами, парниковыми газами, слежение за нарушениями закона, получение данных от предприятий и своевременные обработка и их анализ позволят принимать верные управленческие решения и избегать происшествий.