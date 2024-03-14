Экология 14 марта 2024, 09:51 Денис Буцаев провел лекцию об экономике замкнутого цикла в Финуниверситете РЭО

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел открытую лекцию в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации и рассказал студентам об ответственном финансировании и формировании экономики замкнутого цикла в России.

«Ответственное инвестирование базируется в том числе на стремлении компании содействовать устойчивому развитию общества при приемлемом уровне риска. Этот вид финансирования прежде всего выражается в учете ESG-факторов в процессе инвестиционной деятельности, а также при раскрытии инвестором информации о подходах и политике, которые он применяет в области ответственного инвестирования. Например, РЭО предоставляет господдержку инициаторам проектов при создании инфраструктурного каркаса отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также создает условия для формирования в России экономики замкнутого цикла», — рассказал глава РЭО.

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Во время визита в вуз Денис Буцаев и ректор Станислав Прокофьев подписали дорожную карту в продолжение сотрудничества. Оно началось в 2023 году на ПМЭФ, где РЭО и Финуниверситет подписали соглашение.

«Мы начинаем совместно готовить кадры и для этого разрабатываем программы дополнительного профессионального образования и магистратуры в области циркулярной экономики и ответственного инвестирования. А также делаем все возможное, чтобы студенты могли проходить практику на предприятиях реального сектора», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.