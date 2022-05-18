Денис Буцаев принял участие в торжественном открытии выставки «Дом Быта» в Музее Москвы

Выставка «Дом Быта», посвященная истории домашнего быта с середины прошлого века до сегодняшнего дня, открылась 17 мая в Музее Москвы. В торжественном открытии выставки принял участие генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Выставка посвящена быту и тому, как прогресс и технологии повлияли на нашу повседневную жизнь, бытовой комфорт. Но с прогрессом приходят и последствия. Стало больше товаров, упаковки, производств. Поэтому если где-то жизнь стала легче, то где-то нужно становиться более ответственным. Уборка, сбор отходов являются большой частью быта. Ежегодно один россиянин в среднем производит 420 килограммов отходов. Поэтому так важно продвигать идеи осознанного потребления, раздельный сбор отходов, развивать экопривычки, в том числе через экопросвещение, вовлекать больше вторсырья в оборот, чтобы сохранять экологию нашей планеты», — отметил Денис Буцаев.

Выставка проходит в рамках открытия Десятилетия науки и технологий в России, а также в преддверии 150-летнего юбилея Политехнического музея. Один из старейших

мировых музеев науки и технологий, а также Музей Москвы представили на выставке более 150 предметов из коллекций.

Выставка состоит из пяти тематических пространств «Гостиная», «Кухня», «Работа и игра», «Чистота и красота» и «Дом без быта», каждое из них представляет собой повествование о функциональных бытовых устройствах, их эстетике и назначении.

Выставка «Дом Быта» будет открыта до 31 июля 2022 года по адресу: Музей Москвы, Зубовский бульвар, 2, Москва. Подробности на сайте.