Экология 01 декабря 2022, 15:03 Денис Буцаев: политика устойчивого развития зародились в нашей стране еще в 70-е годы

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Понятие ESG, политика устойчивого развития в России появились еще в советские времена, заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он обратил внимание на актуальность этой повестки в стране.

«Аббревиатура ESG в России появилась не так давно. Но каждый раз говоря об ESG, с гордостью отмечаю, что вообще институт, последовательная политика устойчивого развития зародились в нашей стране еще в 70-е годы. В основном, эта политика окружала экономику и управление. В последние десятилетия новым фактором, что очень отрадно, стала экология. Что не отрадно совсем — вошла она уже с негативной повесткой», — отметил Денис Буцаев на ESG-форуме «СО.ЗНАНИЕ» в Нижнем Новогороде.

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Чтобы получить эффективную систему сбора отходов необходимо обеспечить экономически выгодные условия ведения деятельности. РЭО для решения задачи работает в нескольких направлениях. С 2015 года работает механизм расширенной ответственности производителей (РОП). В соответствии с поручением зампреда Правительства РФ Виктории Абрамченко данный механизм должен быть усовершенствован. Результатом данной работы будет увеличение доли утилизации отходов за счет предоставления мер поддержки утилизаторам в виде экологического сбора.

«Для планеты сегодня наступили трудные времена. Эти трудные времена связаны не с влиянием экосистем на планету, а с влиянием человека. Поэтому для меня, как для вице-премьера, который курирует экологию, ESG — безусловно, это живая повестка. Потому что начинается она с экологичности, а экологичность начинается с культуры. И культура с точки зрения взаимодействия человека, социума, государства, бизнеса — вот это в ESG основной вопрос. Мы будем говорить на одном языке, если мы все разделяем этот культурный код. А если мы говорим на одном языке — нужно вырабатывать стандарты, как на нем говорить», — сказала Виктория Абрамченко, выступая на пленарной сессии форума.

«В этом плане для нас ESG актуален с точки зрения повышения внимания к тому опыту, который был накоплен. И его применение в сегодняшних условиях является достаточно практичной задачей. А самое главное — достижимой», — добавил Буцаев.