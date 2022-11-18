Экология 18 ноября 2022, 14:25 Денис Буцаев: полигоны Курской области облетят дроны в 2023 году

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Облеты проведены уже на 498 полигонах в 62 регионах.

Генеральный директор Российского экологического оператор Денис Буцаев посетил полигон АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» — регионального оператора по Северо-восточной территориальной зоне Курской области. В следующем году в рамках проекта РЭО по воздушному лазерному сканированию дроны помогут определить остаточную вместимость полигона.

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«На территории Курской области образуется более 300 тысяч тонн отходов в год, действующих полигона — два. Один из них мы осмотрели вместе с гендиректором АО „Спецавтобаза“ Андреем Рашитовичем Зинатулиным и председателем комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Александром Владимировичем Мулевиным. Внимательно посмотрели, как фиксируется заезд-выезд мусоровозов, вес отходов в них. Это помогает, в том числе, понять остаточную емкость полигона. Но самый точный метод — лазерное сканирование с помощью дронов. Начнем проводить его в Курской области в следующем году. Пока здесь действуют временные ограничения на полеты», — отметил Денис Буцаев.

На территории области действуют 5 объектов обращения с ТКО (2 — по размещению, еще 3 — по обработке). Чтобы достичь национальных целей по обработке и снижению доли захоронения, необходимо построить еще 8 новых объектов, модернизировать и реконструировать часть действующих.

В рамках проекта по прослеживаемости за движением отходов уже каждый десятый мусоровоз в стране передает в Российский экологический оператор данные. Всего к эксперименту присоединились 1512 мусоровозов из 12 регионов.

Еще один проект, о котором упомянул глава РЭО, — это облет полигонов с помощью дронов для построения их 3D-модели и определения остаточной вместимости. Проект позволит определить остаточную вместимость, наличие допущенных эксплуатирующей организацией нарушений — выход навалов отходов за границы отведенного земельного участка, выход фильтрата вне специально оборудованных мест и др. Облеты проведены уже на 498 полигонах в 62 регионах. Всего планируется провести воздушное лазерное сканирование с построением трехмерных цифровых моделей для более 500 действующих полигонов, включенных в федеральную схему по обращению с ТКО.