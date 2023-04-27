Экология 27 апреля 2023, 17:32 Денис Буцаев: первая очередь КПО под Липецком на 200 тысяч тонн будет введена до конца 2023 года

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел рабочую встречу с заместителем губернатора Липецкой области Игорем Кремневым. Они обсудили ход строительства в регионе современного экотехнопарка мощностью 200 тысяч тонн.

«До конца 2023 года в Липецкой области будет введена в эксплуатацию первая очередь экотехнопарка, который сможет принимать на обработку 200 тысяч тонн отходов в год и обеспечит утилизацию не менее 50% отходов региона. На встрече мы обсудили ход строительства, сейчас идет этап государственной экологической экспертизы. Регион ответственно подходит к работе по созданию объекта, в том числе в вопросах взаимодействия с общественностью», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО поддержит строительство экотехнопарка через облигационный займ на сумму около 2,6 млрд рублей. Проект реализуется по концессионному соглашению.

Новый объект будет обслуживать Липецк и три района области — Липецкий, Задонский и Хлевенский.

«Проект экотехнопарка очень важен для Липецкой области, для развития региона и сохранения нашей природы. Согласно нацпроекту „Экология“, необходимо сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без реализации данного проекта», — прокомментировал заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнев.