Экология 17 июня 2023, 10:00 Денис Буцаев обсудил с Игорем Артамоновым концессию по созданию объекта ТКО в Липецком области

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ход реализации концессионного соглашения, в рамках которого в регионе будет построен комплексный объект. Также между РЭО и Липецкой областью было подписано соглашение о сотрудничестве.

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«Обсудили развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Липецкой области. Регион заключил с инвестором концессионное соглашение, проектно-сметная документация разработана и проходит государственную экологическую экспертизу», — сказал Денис Буцаев.

РЭО сможет предоставить до 95% от общего объема инвестиций после прохождения государственных экспертиз проектно-сметной документации.

Соглашение подразумевает сотрудничество в рамках реализации проектов по созданию и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов на территории Липецкой области.

В рамках соглашения определяются источники финансирования инвестиционных проектов и возможность оказания проектам мер поддержки РЭО при условии соблюдения всех необходимых требований.