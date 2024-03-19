Экология 19 марта 2024, 15:49 Денис Буцаев: облигации РЭО котируются на уровне 102% выше номинальной стоимости РЭО

Читать 360tv в

Облигации Российского экологического оператора котируются на уровне 102-102,5% выше от номинальной стоимости, сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев 19 марта на пленарной сессии «Чистая» экономика: перенастройка подходов к производству и потреблению» по трэку Российского экологического форума (РЭФ) на форуме Wasma-2024. Глава РЭО также рассказал о ходе реализации реформы отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и формировании экономики замкнутого цикла в России.

«Спрос на наши облигации превышает возможности выпуска указанных облигаций. На рынке они котируются выше номинальной стоимости, сейчас 102-102,5% от номинала. Показал инструмент высокую востребованность на рынке и универсальность его применения. У нас есть выпуски, которые мы выпускаем только для отдельной категории инвесторов, а есть те, которые выпускаем для всех. Вот биржевые выпуски по нашим облигациям были выкуплены частными инвесторами, в том числе физическими лицами», — сказал Денис Буцаев

Реклама

Речь идет о механизме выкупа крупными институциональными инвесторами облигаций, которые выпускает РЭО со ставкой купона КС+3-3,5% на 12 лет. Отношение основных финансовых институтов к инвестициям в отрасль изменилось благодаря формированию нормативной базы и принятию региональных планов развития инфраструктуры.

«И мы обсуждали механизм, который бы позволил в первую очередь заинтересовать в покупке указанных облигаций крупные государственные банки. Пошли даже на то, чтобы была специальная программа с Россельхозбанком. <…> Я сейчас не говорю о том, чтобы убедить, например, Сбербанк либо Россельхозбанк в необходимости поддержки отрасли, исходя из государственных задач. Я говорю о том, что в это поверили частные инвесторы, это совершенно другой уровень доверия, и вложили свои денежные средства, получая доходность и возвратность на вложенный капитал», — добавил глава РЭО.

20-я юбилейная Международная выставка оборудования и технологий для обращения с отходами и очистки сточных вод проходит в Москве с 19 по 21 марта 2024 года.