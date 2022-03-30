Денис Буцаев назвал три вектора развития ESG в России

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев перечислил ключевые задачи, связанные с ESG-трансформацией в России. Выступая на Второй ежегодной конференции рейтингового агентства «Эксперт РА», он также перечислил направления устойчивого развития, по которым необходимо работать в нынешних условиях.

«Три направления, по которым нам нужно двигаться максимально плотно. Первое — это регуляторика, разработка локальных верификационных инструментов, которые мы могли бы потом, в хорошем смысле этого слова, продать зарубежным партнерам. Второе — это монетарная политика поддержки ESG, на мой взгляд, без нее повестка ESG является больше дискуссионной, нежели практической. И третье — это смена ментального отношения к ESG в предпринимательской среде. Уход от так называемого взгляда репрессивно-ограничивающего ко взгляду, связанному с открытием новых возможностей», — сказал Денис Буцаев на пленарной дискуссии «Будущее рынка устойчивого финансирования».

По словам Буцаева, одной из проблем является слишком большое количество рейтинговых компаний, чьи методики, по которым они проводят верификацию, сильно отличаются друг от друга. Таким образом появляются проекты, которые соответствуют принципам ESG лишь номинально. Второе, на что обратил внимание гендиректор РЭО, — государственная политика в отношении ESG.

«К сожалению, ESG невозможно реализовать без мер финансового стимулирования. Это вопрос, который неоднократно поднимался на обсуждении с Центральным банком, финансовым сообществом. Мы должны иметь определенный диференциал между тем, что предоставляется и финансируется в рамках ESG-повестки и в рамках обычных проектов. Этот стимул позволит компаниям более активно продвигаться в сторону получения соответствующих верификаций, рейтингов и иметь от этого видимую монетарную бенефицию», — добавил глава ППК РЭО.

Третьим вектором работы он назвал продвижение и популяризацию принципов ESG в профессиональной среде. В большинстве своем коммерческий сектор видит в ESG ограничивающие и репрессивные формы, а не возможности для реализации новых проектов в иных масштабах, объяснил Буцаев. По его мнению, это связано с тем, что ESG-повестка пришла в Россию достаточно поздно и на волне ограничений Европейского союза. Но ESG имеет более широкие возможности и на самом деле не про ограничения торговли.

По словам Буцаева, большинство проектов и направлений, которыми занимается ППК, плотно завязано на принципах осуществления устойчивого развития в формате сочетания экологии, социума и государств. Он напомнил, что РЭО является структурой, которая была создана по указу президента РФ и изначально задумана для выполнения функций совмещения указанных направлений.

Ранее «Эксперт РА» присвоило рейтинг ESG Российскому экологическому оператору на уровне ESG-II©, что означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Таким образом РЭО стал первой организацией с ESG-рейтингом среди публично-правовых компаний. Денис Буцаев сообщил, что получить такой уровень рейтинга позволили регистрация выпуска программы облигаций и внедрение стратегических документов, которые утверждают основные подходы к устойчивому развитию. Гендиректор госкомпании отметил, что полученная оценка агентства относится не только к РЭО, но и ко всей отрасли обращения с ТКО.