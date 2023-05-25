Экология 25 мая 2023, 15:52 Денис Буцаев назвал сроки завершения набора резидентов в экотехнопарки

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До конца лета все экопромышленные парки закончат набор резидентов, которые откроют свои производства и заводы по переработке отходов в каждом федеральном округе России. Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев на полях X Невского международного экологического конгресса.

«Наш выбор в пользу экотехнопарков оказался, я бы сказал, правильным. Они должны быть введены в эксплуатацию в конце 2024 года, из восьми технологических площадок к насыщению резидентами близки уже три. Первый, скорее всего, мы уже закончим в конце мая, я имею в виду набор резидентов, это Нижегородская область. А все остальные должны закончить работу по набору резидентов до конца августа, со строительством первых объектов в 2024 году», — сообщил Денис Буцаев на сессии «Экономика замкнутого цикла: вечный двигатель в мире ресурсов».

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Программа по созданию экопромышленных парков в России была сделала с учетом лучших практик, которые показали результативность в индустриальных парках. Нормативно экотехнопарк приравнен к обычному индустриальному парку. Всего запланировано строительство восьми экотехнопарков в каждом федеральном округе РФ. Это позволит обеспечить страну инфраструктурой, предназначенной для размещения подобного рода предприятий.