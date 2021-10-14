Денис Буцаев на Евразийском женском форуме: экологической повесткой занимаются преимущественно женщины

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев поприветствовал участниц Евразийского женского форума. Гендиректор ППК РЭО рассказал о роли женщин в развитии отрасли и обозначил цели для формирования циклической экономики в стране.

«Правительство очень озабочено экологией и много делает для формирования в РФ новой экономической модели и модели поведения. Возглавляет экологический блок в правительстве Виктория Валериевна Абрамченко. И этой повесткой занимаются преимущественно женщины. Так, в природоохранной вертикали России — профильном министерстве природных ресурсов и его отраслевых службах и агентствах 70% женщин. Часто на руководящих должностях. Не думаю, что будет преувеличением сказать, что главную роль в экологии России играют именно женщины», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Глава РЭО выступил на Научно-практической сессии «Женщины — лидеры циклической экономики». По его словам, государство стратегически идет к экономике замкнутого цикла, и это большой вектор долгосрочного развития. Вице-премьер Виктория Абрамченко приняла непосредственное участие в разработке проекта «Экономика замкнутого цикла», который вошел в 42 фронтальных проекта, разработанных правительством. Она также курирует федеральный проект «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами».

Вместе с Буцаевым на сессии выступила руководитель Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла Альбина Дударева, она также является членом Союза женщин России, а сейчас — в президиуме ППК РЭО.

«Важная роль в решении глобальных экологических проблем принадлежит женщинам. Это вчера на пленарном заседании Женского Евразийского Форума еще раз подчеркнула вице-премьер Виктория Валерьевна Абрамченко. Именно представительницы прекрасного пола со своей невероятной социальной активностью и неравнодушным отношением ко всему окружающему миру вносят огромный вклад в сохранение природы. Сегодня я возглавляю Ассоциацию содействия экономике замкнутого цикла „Ресурс“, к которой уже присоединились отраслевые объединения по сбору макулатуры, металлолома, стекла, региональные операторы по обращению с отходами, предприятия производящие саночитску городов, учебные заведения и даже один город», — сказала Альбина Дударева.

Члены Ассоциации сформируют условия и продвижение практик ESG и будут способствовать устойчивому развитию отрасли обращения с отходами, а также планомерному и методичному построению экономики замкнутого цикла. Эта цель Ассоциации станет отправной точкой, объединяющей бизнес, население и госвласти.