Денис Буцаев: мусорная отрасль получила беспрецедентные меры поддержки

В новых экономических условиях отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) получила беспрецедентную поддержку со стороны Правительства РФ. Как сообщил на форуме «Экология» генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, экологическая повестка не просто осталась, но и актуализировалась в рамках поставленных государством задач.

«Экология осталась, и в политической повестке, у нас в стране это особенно видно, с учетом макроэкономических и иных изменений, которые произошли, экологическая повестка никуда не ушла. Она только актуализировалась с точки зрения тех целевых задач, которые ставили президент и Правительство. Они стали более сухими и емкими, но приобрели характер задач, отказаться от исполнения которых нельзя», — сказал Денис Буцаев на пленарном заседании «Экология как драйвер развития России в условиях изменений: ответственное управление ради будущих поколений».

По его словам, в проблематике, которая существует в ТКО, было сделано больше, чем многими другими странами за несколько десятилетий. Основными проблемами, с которым столкнулась ППК при реформировании отрасли, были построение нормативной базы и отсутствие информации об участниках рынка. В результате появилось несколько основных законодательных актов, включая основные нормативные документы в рамках 89-ФЗ, которые должны установить регуляторику, и закон о вторичных материальных ресурсах (ВМР). Буцаев рассказал о высокой степени детализации отчетных данных. Буцаев также описал изменения, касающиеся прозрачности отрасли.

«Мы начинали реформу ТКО в 2019 году с примерной оценкой, что около 70% участников рынка нам не видны, это были возчики, владельцы полигонов, иногда даже арендаторы, люди, которые в принципе почему-то занимались вывозом отходов, хотя никаких юридических документов на это не имели. Была проведена большая работа. Сейчас в отрасли стало все понятно — у нас 176 регоператоров, которые имеют право заниматься этой деятельностью и занимаются. Тариф в стране по результатам прошлого года выплачивается выше 90%», — сказал глава РЭО и сравнил с показателями 2019 года, когда собираемость не превышала 60%.

Таким образом появилась система планомерных сборов, в том числе с населения. Чтобы тариф активно собирался не только с граждан, началась работа по введению института расширенной ответственности производителей (РОП), добавил Буцаев. По его словам, работа в этом направлении продолжается, Правительство планирует планомерно ввести институт РОП с учетом оценки текущей ситуации.

«С точки зрения сегодняшних условий и развития отрасли в непростых макроэкономических обстоятельствах, как показало последнее исследование, проведенное РЭО совместно с Росприроднадзором, отрасль смогла импортозаместиться намного более успешно, чем многие другие, которые били себя пяткой в грудь. В данной момент в среднем по отрасли показатель импортозамещения выше 80%, а если говорить про обработку — 95%. Только несколько элементов технологической цепочки у нас не локализованы. И мы их локализуем до конца года. В утилизации ситуация сложнее. Там показатель около 60%. Но и его можно повысить достаточно оперативно до уровня 80% и выше», — отметил глава РЭО.

Говоря об инвестициях в отрасль он рассказал, что в начале реформы требовалось 350 млрд рублей инвестиций, сейчас это около 500 млрд, которые необходимы для строительства 1000 объектов обработки и утилизации отходов. РЭО дали возможность привлечь с рынка около 100 млрд рублей. В случае если размещения будут удачными, то такая практика привлечения денег с рынка по субсидированной ставке будет продолжена. «То есть мы привлечем 100 млрд и отдадим их инвесторам отрасли под 5−6%», — сказал Буцаев.

По его словам, вопросы финансирования кардинальным образом были решены в прошлом году. Правительство предложило беспрецедентные меры финансовой поддержки отрасли. «Я не знаю ни одной отрасли, которая обладает таким инвестиционным и антикризисным инструментарием», — подчеркнул Буцаев. Благодаря постановлению, подписанному Правительством в декабре прошлого года, при ключевой ставке в 14% РЭО может дать на рынок деньги под 6%. Если ещё подключается какой-либо институт развития, ставку можно довести до 5%. Сейчас РЭО сотрудничает, например, с институтами на Северном Кавказе и Дальнем Востоке.

«Надеюсь, что та поступательная и плановая работа, которая была подготовлена и правительством, и в тесном взаимодействии с Госдумой и экспертным сообществом, будет продолжена и доведена до логического конца», — подытожил гендиректор РЭО.

Для стабилизации ситуации в отрасли обращения с отходами были разработаны меры поддержки. Президиум правительственной комиссии во главе с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным утвердил три меры, их включили в перечень антикризисных мер поддержки российской экономики. Это субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам, возможность увеличения сроков по концессиям и подхват функций регоператоров. Также 10 млрд рублей направят на строительство до 2024 года 8 экотехнопарков в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла». Они появятся в Приморском, Краснодарском, Ставропольском крае, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях и позволят возвращать ежегодно в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона вторичных ресурсов. В результате доля вторичных ресурсов в 2024 году в сельском хозяйстве достигнет 25%, строительстве — 20%, промышленности — 15%.