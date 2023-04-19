Экология 19 апреля 2023, 17:30 Денис Буцаев: миллион тонн макулатуры в СССР собрали за 6 лет

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Акция «Миллион — Родине!» зародилась еще в Советском Союзе, тогда в течение шести лет участника удалось собрать один миллион тонн макулатуры, рассказали в Российском экологическом операторе.

«Идея „Миллион — Родине!“ родилась еще в СССР — масштабный сбор вторичного сырья пионерами проходил в 1970-1980-х годах. Тогда за 6 лет удалось собрать миллион тонн вторсырья. Мы решили возродить это дело и поддержать традиции прошлого», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО выступает одним из организаторов всенародной акции по сбору макулатуры. Подробности о ней можно узнать на сайте.