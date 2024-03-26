Экология 26 марта 2024, 13:25 Денис Буцаев: меры поддержки изменят темпы по созданию объектов утилизации ТКО РЭО

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подвел промежуточные итоги реформы отрасли по обращению с отходами 26 марта, во вторник, на расширенном заседании Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы. Он объяснил, как меры поддержки могут ускорить темпы создания объектов утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

«Сразу отмечу, что действительно, есть значительное превышение реализации инфраструктурных проектов в части обработки, сортировки от, например, тех проектов, которые направлены на утилизацию. Связано это с тем, что до определенного момента инструмента возврата инвестиций в отрасли утилизации не было без принятия соответствующих изменений в расширенной ответственности производителей (РОП), которые в своей основной части приняты. И мы рассчитываем, что это позволит существенным образом изменить темпы создания объектов утилизации», — сообщил глава РЭО.

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По итогам 2023 года, согласно отчетности о реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО», достигнуты следующие показатели: доля ТКО, направленных на обработку, составила 52,9% при плане 39,7%, доля ТКО, направленных на утилизацию, — 12,8% при плане 9,2%, доля ТКО, направленных на захоронение, 80,5% при плане 98%.

«По закону, за создание мощностей отвечают регионы, но мы помогаем некоторым субъектам. Выделили финансирование, чтобы в Крыму появились три комплексных объекта, в Чечне — четыре; по одному в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Строятся 7 объектов в Дагестане, Мордовии, Архангельской и Псковской областях. Благодаря федеральной субсидии почти 155 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов закупили в 57 регионах. Помогли Донецкой и Луганской Республикам, Запорожской и Херсонской областям в части закупки почти 270 спецмашин и свыше 20 тысяч контейнеров для мусора. В этом году будет ещё сто единиц транспорта и свыше 8000 контейнеров», — отметил глава Минприроды России Александр Козлов.

За период с 2019 года введено 250 объектов, из них 134 — по обработке, 65 — по утилизации, 17 объектов — по размещению. Из указанных объектов 34 — комплексные объекты, в составе которых 33 участка обработки, 30 участков утилизации и шесть участков размещения твердых коммунальных отходов.

Денис Буцаев также рассказал, что по данным Росстата, на протяжении нескольких лет отрасль обращения с ТКО являлась самой быстрорастущей отраслью в российской экономике.

«Создана необходимая правовая база для осуществления государственной поддержки инвестиционных проектов. В качестве основного инструмента можно выделить предоставление льготных займов из средств от выпуска облигаций РЭО. Это так называемые зеленые облигации с субсидированием купонного дохода по облигациям в размере 90% от ключевой ставки Банка России», — добавил гендиректор РЭО.

Еще одним инструментом финансирования Буцаев назвал меру поддержки регионов с низкой бюджетной обеспеченностью путем предоставления гранта, который может достигать в определенных случаях до 95% от объема инвестиций по концессионным соглашениям.