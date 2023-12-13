Экология 13 декабря 2023, 19:25 Денис Буцаев: изменение цен на продукты составит до 1 рубля после вступления РОП в силу РЭО

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Цены на продукты могут вырасти максимум на один рубль после вступления в силу закона о расширенной ответственности производителей (РОП) в 2024 году, об этом на пресс-конференции в ТАСС 13 декабря сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Эксперты РЭО также подробнее рассказали об изменениях, которые грядут в отрасли обращения с отходами после реформы института РОП и о цифровых системах для прозрачности РОП.

«Обновленная система РОП в первую очередь коснется производителей и импортеров упаковки. До изменений они не были задействованы в этом процессе и уже с января присоединятся к работе по самостоятельной утилизации выпускаемой на рынок упаковки. Для наших граждан эффект от внедрения нового механизма будет выражаться в уменьшении количества отходов и увеличении новых технологических производств, а также рабочих мест. Предположения о том, что цены на товары вырастут во многом преувеличены и надуманы. Потому что в жизни ситуация с расчетом экосбора выглядит так: его доля в цене товаров не превысит 1% — это не более 1 рубля в ценнике той же упаковки молока. Поэтому, скорее всего, изменения мало кто заметит», — сообщил Денис Буцаев.

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По расчетам РЭО, с экологическим сбором рост стоимости молока в упаковке «Тетра-Пак» составит 0,43%, в пластиковой бутылке — 0,19%, а в стеклянной таре — 0,22%.

Доля экосбора в товаре в денежном выражении, в частности — молоке, составляет 41 копейка в случае с «Тетра-Пак», 43 копейки в цене на молоко в стеклянной таре и 18 копеек в стоимости молока в пластиковой бутылке.

«Эксперты отрасли и Российского экологического оператора неоднократно подтверждали эти расчеты, в том числе путем проведения исследований. Куда страшнее спекуляции недобросовестных производителей и продавцов, готовых использовать переход на РОП ради своей выгоды, чтобы необоснованно поднять цены», — добавил глава РЭО.

Также представители РЭО рассказали о применении цифровизации для эффективности и прозрачности института РОП. РЭО и Минприроды РФ разработали конвертер, показывающий переход товаров в отходы, а отходов — в новые продукты, образующиеся в результате их переработки. Он основан на текущем перечне товаров, упаковке товаров, подлежащих утилизации, и Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО). Конверт разработан на основе анализа существующих технологий утилизации отходов, оценки возможности утилизации отходов от использования товаров и информации из технических справочников.

Для закрытия ответственности РОП предусмотрен Реестр добросовестных утилизаторов — компаний-переработчиков отходов. Отчеты будут приниматься только через Единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ). Закрыть ответственность через утилизатора, не включенного в реестр, станет невозможным.

Также при поддержке РЭО была создана Электронная торговая площадка по торговле вторсырьем (ЭТП). Цифровая платформа позволяет проводить безопасные сделки по купле-продаже вторичного сырья, вторичных материальных ресурсов и услуги по исполнению нормативов РОП.