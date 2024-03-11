Экология 11 марта 2024, 17:30 Денис Буцаев и Виталий Хоценко обсудили ход реформы в Омской области РЭО

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Омской области Виталий Хоценко провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие отрасли по обращению с отходами и перспективные инвестпроекты.

«Омская область продолжает заниматься развитием системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Мы обсудили создание объектов, которые позволят региону достичь показателей федерального проекта по 100% обработке ТКО, а также уменьшению объема отходов на полигонах в два раза», — сообщил Денис Буцаев.

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«Сейчас у нас в Омской области при участии ППК „РЭО“ уже образована новая компания, которая будет заниматься созданием мощностей по утилизации вторичных материальных ресурсов, а также привлекать инвестиции в отрасль», — подчеркнул губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Со стороны РЭО могут быть оказаны меры поддержки. Размер софинансирования РЭО может составить до 95% от общего объема инвестиций.

«Наличие проектно-сметной документации и прохождение госэкспертиз являются необходимыми требованиями для предоставления финансирования», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России.