Экология 18 апреля 2023, 15:07 Денис Буцаев и Сергей Носов провели совещание по объекту в Магаданской области

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов провели рабочую встречу, на которой обсудили статус реализации концессионного проекта по созданию перспективного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.

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«В Магаданской области реализуется проект создания мусороперерабатывающего завода. С главой региона обсудили ход строительства. РЭО готов финансово поддержать проект. Планируется, что мощность объекта составит 55 тысяч тонн в год. Объект рассчитан на обработку более 80% отходов Магаданской области», — отметил Денис Буцаев.

«Работа над проектом будет продолжаться», — добавил Сергей Носов.

Прямое соглашение о финансировании концессионного соглашения было заключено между РЭО, Магаданской областью и ООО «Магаданская экологическая концессия» в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).