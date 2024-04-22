Экология 22 апреля 2024, 17:16 Денис Буцаев и Игорь Бабушкин обсудили проекты по обращению с ТКО

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Рабочий визит состоялся 20 апреля.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев посетил с рабочим визитом Астраханскую область и обсудил с губернатором Игорем Бабушкиным развитие в регионе инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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«Провели с Игорем Юрьевичем рабочую встречу. Обсудили, какие объекты обращения с отходами необходимы Астраханской области, перспективы строительства. Держим на контроле развитие инфраструктуры ТКО в регионе», — сказал Денис Буцаев.