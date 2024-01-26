Экология 26 января 2024, 09:35 Денис Буцаев и Денис Паслер обсудили проекты по обращению с ТКО Пресс-служба губернатора Оренбургской области

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев посетил с рабочим визитом Оренбургскую область и обсудил с губернатором Денисом Паслером развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Обсудили с Денисом Владимировичем строительство объектов обращения с отходами в регионе. Держим на контроле развитие инфраструктуры ТКО в области», — сказал Денис Буцаев.

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В рабочей встрече также принял участие министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский.

Рабочий визит состоялся 24 января.