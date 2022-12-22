Экология 22 декабря 2022, 16:17 Денис Буцаев и Артем Здунов обсудили развитие системы обращения с ТКО в Мордовии

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Мордовия Артем Здунов обсудили на деловой встрече развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Были рассмотрены вопросы строительства перспективных объектов обращения с ТКО, а также сроки их создания.

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«Обсудили с Артемом Алексеевичем проекты по созданию в Мордовии объектов обращения с отходами. Еще осенью с инвестором в лице регоператора Мордовия заключила 3 концессионных соглашения по созданию мусоросортировочных комплексов общей входящей мощностью обработки 240 тысяч тонн. Их строительство позволит приблизить регион к целевым показателям уже в 2024 году», — отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

Мордовия подписала соглашение о создании комплексных объектов с концессионером - ООО «Мордовский экологический оператор» 21 ноября текущего года. Ранее РЭО сообщал, что уже определены земельные участки для реализации проектов. Объекты будут построены в Лямбирском муниципальном районе, а также Зубово-Полянском и Краснослободском районах до конца 2024 года. https://reo.ru/tpost/jar0ovucl1-novie-musornie-zavodi-v-mordovii-za-4-ml?amp=true