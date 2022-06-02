Денис Буцаев и Алексей Гордеев обсудили работу регоператоров в России

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и заместитель Председателя Государственной Думы Алексей Гордеев обсудили во время рабочей встречи развитие института регоператоров.

«Инстутут регоператоров начал действовать в России с 2019 года. На сегодняшний день на территории Российской Федерации определены 284 зон деятельности региональных операторов, всего в новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) работают 84 субъекта Российской Федерации. К 1 июля к реформе присоединяться все регионы. Сейчас в субъектах РФ действует 181 региональный оператор», — отметил Денис Буцаев.

По словам Буцаева, наиболее частой причиной смены регоператора становится низкая собираемость платежей. Охват населения коммунальной услугой по вывозу отходов сейчас составляет 94%.

«Система обращения с отходами непрерывно совершенствуется, в том числе этому способствует работа профильных Комитетов Государственной Думы. Необходимо выстроить такую систему, которая позволит по-максимуму использовать вторичные материальные ресурсы и снизить нагрузку на окружающую среду» — заявил Алексей Гордеев.

При этом, как ранее показал опрос Российского экологического оператора, информированность россиян об институте региональных операторов выросла за два года с 19 до 73%.