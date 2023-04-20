Экология 20 апреля 2023, 15:43 Денис Буцаев: главную роль в экологии России играют именно женщины

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Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул важность роли женщин в построении экономики замкнутого цикла в России.

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«Правительство очень озабочено экологией и много делает для формирования в РФ новой экономической модели и модели поведения. Возглавляет экологический блок в правительстве Виктория Валериевна Абрамченко. И этой повесткой занимаются преимущественно женщины. Не думаю, что будет преувеличением сказать, что главную роль в экологии России играют именно женщины», — отметил Денис Буцаев.

В природоохранной вертикали России — профильном министерстве природных ресурсов и его отраслевых службах и агентствах 70% должностей, часто руководящих, занимают женщины. Буцаев подчеркнул, что те проекты, которые возглавляют именно женщины, ничуть не уступают в своей результативности и уровне проработки.