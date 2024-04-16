Экология 16 апреля 2024, 16:47 Денис Буцаев: долю импорта в отрасли ТКО удалось снизить в два раза

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Долю импорта в отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) удалось снизить до 30% за четыре года. Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев в рамках открытого отчета о деятельности публично-правовой компании.

«Импортозамещение приобрело сейчас особую значимость, в том числе и для отрасли обращения с отходами. РЭО принял ряд мер, которые позволили стабильно снижать долю импортного оборудования в технологических линиях — эта доля уже стремится к 0. Доля импорта по отрасли совокупно по объектам обработки и утилизации к 2023 году снижена в два раза — с 60% до 30%», — сообщил глава РЭО.

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Одной из мер, направленных на импортозамещение, стало формирование в 2022 году Реестра отечественных производителей и поставщиков оборудования и технологий для отрасли обращения с ТКО. Также РЭО определил перечень наиболее важных видов оборудования для импортозамещения.

Доклад «Отчет ППК „Российский экологический оператор“. 5 лет Компании» был презентован вице-премьеру Виктории Абрамченко 16 апреля в Москве.