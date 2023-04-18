Экология 18 апреля 2023, 16:37 Денис Буцаев: для производства одного велосипеда необходимо 670 банок из-под газировки

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Школьникам рассказали о переработку отходов и создании новых товаров из вторичного сырья во время «Разговоров о важном». По словам главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева, из 670 банок можно сделать один велосипед.

«Как и ваши родители, каждый день я хожу на работу. Кто-то учитель или врач, а мне поручена другая интересная миссия — сделать все возможное, чтобы в нашей стране стало меньше мусора. А главное — придумать способ сортировать мусор так, чтобы потом из него создавать как можно больше новых полезных вещей. Например, велик из алюминиевых банок. Для этого нужно переработать 670 банок из-под газировки. Согласитесь, задачка интересная», — сказал Буцаев в приветственном слове.

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К 2030 году в России должны построить или обновить 868 мусорных заводов. За последние четыре года в стране было открыто 211 предприятий, добавил гендиректор РЭО.