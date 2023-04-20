Экология 20 апреля 2023, 16:16 Денис Буцаев: 50% российских отходов могли бы стать вторсырьем

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Половина твердых коммунальных отходов, образуемых в России, могла бы стать вторсырьем, сообщили в Российском экологическом операторе. Важно стимулировать производителей к использованию вторичных ресурсов.

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«Сейчас около 90% твердых коммунальных отходов идут на захоронение. Меж тем, порядка 50% — это полезные фракции, которые могли бы стать вторсырьем и получить „вторую жизнь“. Стимулирование просто необходимо, чтобы убрать такой колоссальный перевес», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В каждой отрасли экономики должны быть установлены требования по использованию в производстве ресурсов, полученных из отходов. А использование вторичного сырья должно быть более выгодным, чем использование первичного, считают в РЭО.

Стимулирование использования вторичных ресурсов включает в себя разработку отраслевых программ по использованию отходов, финансовые стимулы, программы по закупкам, информационные преобразования, связанные с созданием справочников лучших практик использования вторичных ресурсов и т. д., а также международное взаимодействие.