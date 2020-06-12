День России принесет москвичам дожди и грозы

Празднование Дня России 12 июня омрачит жителям столицы дождливая погода. Синоптики обещают грозы, но столбики термометров будут показывать до +26 градусов тепла.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет дождь, местами сильный. Местами прогремят грозы», — сообщил портал «Метеоновости».

При этом в столице ожидается до +25 градусов тепла, а в Подмосковье воздух прогреется до +26 градусов. Скорость ветра в московском регионе составит от пяти до 10 метров в секунду. Во время грозы его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным — 747 миллиметров ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, дождь с грозами продолжится и 13 июня. Днем в субботу обещают от +18 до +20 градусов тепла, а ночью похолодает до +9.+11 градусов. На следующий день, 14 июня, синоптики ожидают облачную погоду, но уже без осадков. Воздух прогреется днем до +19…+21 градуса.

Дождливая погода началась в столице с приходом лета. За десять дней июня в городе выпало 87% месячной нормы осадков. Это еще не предел, так как дожди пока продолжают остужать Москву.