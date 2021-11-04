День народного единства в Москве и Подмосковье может стать одним из самых теплых в истории

День народного единства, который выпал на четверг в этом году, может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдения в Москве и Подмосковье. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«День народного единства станет одним из самых теплых в метеоистории. В течение дня инициативу в атмосфере Центральной России перехватит промежуточный гребень антициклона, благодаря чему обойдется без осадков», — рассказал он в беседе с ТАСС.

По словам синоптика, температура воздуха прогреется до +9…+11 градусов в Москве и до +7…+12 градусов в Подмосковье. Эти значения на семь-восемь градусов превышает норму ноября и соответствует больше показателям начала октября.

Ожидается, что воздух в столице прогреется до +11 градусов, в Подмосковье — до +12 градусов тепла.

Пока самое теплое 4 ноября в XXI веке было в 2013 году — воздух прогрелся до +11 градусов. Абсолютный рекорд принадлежит 1938 году, когда столбики термометров поднялись до +11,9 градуса.

Это означает, что День народного единства в этом году может занять третью строчку по теплу за всю 142-летнюю историю регулярных метеонаблюдений.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова предрекла резкие перепады температуры этой зимой.