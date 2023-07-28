Экология 28 июля 2023, 17:20 Делегация РЭО приняла участие в форуме «Россия — Африка» РЭО

Читать 360tv в

Представители Российского экологического оператора провели ряд рабочих встреч на международном форуме «Россия — Африка», который проходит в Санкт-Петербурге 27−28 июля. РЭО также является экопартнером мероприятия.

«Большую роль в развитии отрасли обращения с отходами и построении экономики замкнутого цикла играет обмен опытом не только внутри страны, но и с зарубежными коллегами. Посещение международного форума позволило нашим специалистам больше узнать об охране окружающей среды в странах Африканского континента, поделиться своими наработками в области обращения с отходами и обсудить возможность дальнейшего обмена опытом. Кроме того, РЭО стал в 2023 году экопартнером форума „Россия — Африка“. Посетители могли посетить мастерскую переработки „Зеленый фургон“, узнать больше об утилизации отходов и циркулярной экономике. Также на форуме был организован раздельный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО)», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Представители РЭО приняли участие в пленарном заседании форума, которое прошло при участии президента РФ. Также делегация РЭО провела ряд рабочих встреч, в том числе с представителями посольств Африканских государств на территории РФ, профильных организаций и ведомств.

Госпожа Джейн Киринди Китинджи, заместитель главы миссии Посольства Республики Кения в Российской Федерации, провела рабочую встречу с представителями РЭО, а также посетила «Зеленый фургон» РЭО.