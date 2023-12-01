Экология 01 декабря 2023, 14:21 Делегация РЭО примет участие в COP-28 РЭО

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Представители Российского экологического оператора примут участие в 28-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28).

«COP-28 предоставляет прекрасную возможность изучить более глубокое и общее понимание того, каковы возможности и ограничения повторного использования отходов и переработки в отраслях, в которых трудно сократить выбросы. При этом реализация инициатив по сокращению выбросов углекислого газа требует больших инвестиционных затрат, а научно-исследовательская деятельность не всегда оказывается экономически успешной. Госрегулирование имеет решающее значение для декарбонизации. Оно устанавливает целевые показатели выбросов, обеспечивает соблюдение стандартов и создает стимулы для более экологически чистых методов. На полях саммита изучим международный опыт и обсудим с коллегами последние наработки», — отметил Денис Буцаев.

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По его словам, экономика замкнутого цикла также является важным инструментом достижения углеродной нейтральности и целей устойчивого развития, определенных ООН в 2015 году.

«Очень важно взаимное признание на международном уровне результатов реализации климатических проектов, что позволит сформировать справедливый рынок углеродных единиц, на котором, я уверен, Российская Федерация будет занимать одну из ведущих ролей, а климатические проекты в нашей сфере станут очень востребованы в России», — добавил он.

Представители РЭО посетят 2 декабря панельную дискуссию «Интеграция управления отходами в смягчение последствий изменения климата» и сессию «Цифровые решения на службе декарбонизации».