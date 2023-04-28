Экология 28 апреля 2023, 13:06 Делегация РЭО посетила с рабочим визитом Таиланд

Читать 360tv в

Делегация Российского экологического оператора посетила 26 апреля с рабочим визитом Королевство Таиланд и приняла участие в Смешанной Российско-Таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству.

«РЭО заинтересован в проектах на территории стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), и транслировании компетенций для их реализации. В рамках сотрудничества России и Таиланда мы готовы затрагивать вопросы, связанные с сохранением экологии и бережным отношением к окружающей среде, в том числе через реализацию принципов экономики замкнутого цикла. В Таиланде делегация РЭО встретилась с представителем Министерства окружающей среды Королевства. Достигнуты договоренности о проведении ряда ознакомительных встреч», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Кроме того, представители РЭО встретились с Торговым представителем РФ в Таиланде Игорем Лыжиным. Торговое представительство окажет поддержку РЭО в поиске профильных компаний и иных партнеров в Таиланде. Делегация РЭО также провела встречу с представителем Департамента международного сотрудничества Министерства природных ресурсов и окружающей среды Королевства Таиланд и приняла участие в Специальной практической сессии «Российский Дальний Восток и Арктика — изучая новые перспективы и возможности».

Председатель Комиссии от Российской Федерации — министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в своем выступлении на пленарном заседании подтвердил заинтересованность обеих сторон в сотрудничестве в области экологии. Вопрос совместной реализации принципов циклической экономики был включен в повестку совещания в узком составе. Также Алексей Чекунков пригласил Таиландскую сторону принять участие в мероприятиях НМЭК 25–26 мая.