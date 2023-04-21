Экология 21 апреля 2023, 14:40 Делегация РЭО посетила крупнейшую в Азии выставку по технологиям переработки отходов

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Стороны договорились об обмене технологиями и обсудили возможность локализации производства китайского оборудования в России.

Делегация Российского экологического оператора посетила выставку по технологиям переработки отходов IE expo China 2023 в Шанхае и провела ряд деловых встреч.

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«Выставка по технологиям переработки отходов в Шанхае является крупнейшей в Азии, и ее посещение дало нам много новых контактов потенциальных партнеров. Представители РЭО провели ряд деловых встреч с китайскими производителями востребованного в России оборудования. Хочу напомнить, что в обработке отходов доля импортозамещения у нас уже достигает 80−100%. Но есть типы оборудования и комплектующих, которые пока не удалось полностью импортозаместить. Партнеры предложили варианты сотрудничества, в том числе в области обмена технологиями и поставками в Россию. Также обсуждалась возможность локализации производства оборудования и комплектующих в России», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Во время рабочей поездки в Китайскую Народную Республику представители РЭО также посетили завод по производству оборудования утилизации текстиля HI-TECH HEAVY INDUSTRY CO., LTD в городе Чжэнчжоу.

IE expo China 2023, «Ведущая торговая выставка Азии по решениям в области экологических технологий: Вода, Отходы, Воздух и Почва» проходит в Шанхае 19−21 апреля. Выставка охватывает все высокопотенциальные рынки в экологической отрасли — обработка воды и сточных вод, управление отходами, очистка мест загрязнения, контроль загрязнения воздуха и очистка воздуха. За три дня ее участниками стали около 100 тысяч человек. На выставке представлено более 2000 компаний-экспонентов, из них треть — в сфере обращения с ТКО. Общая площадь выставки составляет 180 тысяч квадратных метров, из них 30 тысяч — площадь, отведенная для компаний в сфере обращения с ТКО.