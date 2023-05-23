Экология 23 мая 2023, 14:58 Делегация из Беларуси изучила российский опыт по переработке отходов на КПО «Нева» в Подмосковье

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Делегация из Республики Беларусь 22 мая посетила с визитом комплекс по переработке отходов «Нева» в Московской области. Белорусские коллеги обменялись опытом с российскими и обсудили с представителями Российского экологического оператора взаимодействие в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

«22 мая состоялся ознакомительный визит представителей Республики на КПО „Нева“. Объект может принимать на обработку 500 тысяч тонн отходов и утилизировать 75% от входящего потока. Во время полуторачасовой экскурсии гости смогли ознакомиться с полным технологическим циклом КПО. Обмен опытом с белорусскими партнерами происходит на регулярной основе, уверены в дальнейшем продуктивном сотрудничестве с белорусской стороной», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев

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Возглавлял делегацию исполняющий обязанности директора государственного учреждения Беларуси «Оператор вторичных материальных ресурсов» Артем Шкрыль. ГУ «Оператор ВМР» — государственная организация, осуществляющая работу системы расширенной ответственности производителя (РОП) в Республике Беларусь.

От РЭО гостей приветствовал заместитель PR-директора, начальник отдела по международному сотрудничеству Максим Котельников.