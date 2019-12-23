Декабрьская погода побила 140-летний рекорд

Последний рекорд был установлен четыре года назад, когда воздух прогрелся до плюс 5,9 градусов.

В метеобюро напомнили, что это третий температурный рекорд за декабрь, когда 18 декабря температура поднялась до плюс 5,6 градусов тепла, а 19 декабря — до плюс 6,5 градусов.

Согласно данным агенства, декабрьская средняя температура в Москве превысила норму на 6,5 градусов.

Синоптики пообещали, что во вторник 24 декабря днем температура воздуха будет держаться в районе плюс 4-6 градусов, что предположительно может побить еще один рекорд 2015 года в 5,6 градусов тепла.

Также сообщается, что, как минимум до 30 декабря, при сохранении данной тенденции не стоит ждать снега. Есть вероятность, что снежный покров появится в последний день перед Новым годом.