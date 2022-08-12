Дефицит дождей в регионах России положительно повлияет на урожай

В первую декаду августа в некоторых регионах России выпало недостаточное количество осадков. Их дефицит не будет иметь негативных последствий для урожая.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пояснил ТАСС, что нехватка дождей, наоборот, поможет в уборке сельскохозяйственных культур.

«Агрометеорологи отмечают это как позитивный фактор. Это значит, что будут хорошие условия для уборки урожая», — заметил он.

В Калининградской области, добавил Вильфанд, за указанный период выпало 3% от месячной нормы осадков. Схожей оказалась ситуация и в регионах Поволжья — Чувашии, Мордовии, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской и Пензенской областях, а также в Башкирии и Татарстане.

Мало дождей было в Волгоградской и Свердловской областях, Калмыкии, Ставрополье, а Астраханская область вообще осталась без осадков.

Москвичей Вильфанд предупредил о жарких выходных: воздух в столице прогреется до +26…+28 градусов. Погода будет сухой и ясной, а температура воды в водоемах составит около +21 градуса.