Дед Архимед спел песню о раздельном сборе отходов

Популярный YouTube-блогер Дед Архимед выпустил песню о раздельном сборе отходов, которую записал совместно с Российским экологическим оператором (РЭО), курирующим мусорную реформу в стране. Ролик собрал более 350 тысяч просмотров.

«Одно из направлений реформы обращения с отходами — это экологическое просвещение. Блогеры нам в этом очень помогают, и я говорю не только об экоактивистах, но и тех, чья аудитория может быть далека от такой повестки. Мы уже провели интеграции с тиктокерами, а до этого подготовили большой медиабанк для регионов с плакатами и социальными роликами. РЭО продолжит масштабную информационную кампанию. А я напомню, что к 2030 году мы должны выполнить национальную цель, обозначенную президентом РФ, — 100% сортировка отходов и снижение захоронения ТКО на полигонах в два раза», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Видеоблогер Дед Архимед снимает видео с сатирическими песнями, число его подписчиков достигает 228 тысяч человек. В новом ролике он посвятил песню важности раздельного сбора отходов:

«Поставить на кухне прям завтра с утра

Для мусора не одно, а два ведра.

В одно, чтоб каждый в семье кидал

Стекло, пластик, бумагу, металл,

Ну, разные банки, бутылки, газеты.

И только вот это, вот только вот это».

Видео собрало почти 360 тысяч просмотров и более 760 комментариев. Подписчики позитивно отреагировали на видео: «Отличное видео, и тема важная. Сам вот только месяц назад стал раздельно мусор складывать», «Мировой хит и пособие для тех кто не знает, что с мусором делать», «Самая лучшая реклама! Такую я бы смотрел бесконечно».

Ролик был снят в рамках медиакампании Российского экологического оператора. ППК запустила в 2021 году масштабную информационно-просветительскую кампанию, в рамках которой был подготовлен медиабанк с плакатами и социальными роликами о раздельном сборе отходов, материалами по «Зеленой школе» для детей и подростков.