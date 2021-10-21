Датчики начнут следить за качеством воздуха в Норильске

В Норильске внедрят систему автоматического мониторинга атмосферного воздуха при помощи датчиков. Соглашение об этом подписали вице-президент ГМК «Норникель» Станислав Селезнев и глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. На подписании присутствовали вице-премьер Виктория Абрамченко и президент горно-металлургической компании Владимир Потанин.

«На основе полученных данных мы сможем разработать необходимые нормативные акты, единые методики и стандарты. И далее распространить экомониторинг на всю страну. Все это позволит достичь национальных целей в рамках проекта „Экология“, суть которых сводится к тому, чтобы каждый россиянин мог открыть форточку и свободно дышать», — сообщил Буцаев.

По его словам, датчики установят на предприятиях Заполярного филиала «Норникеля» и в жилых зонах Норильска. Устройства будут в автоматическом режиме следить за выбросами загрязняющих веществ предприятий компании, а также мониторить атмосферный воздух в самом городе. В Норильске уже есть 16 станций контроля воздуха, до весны их все протестируют. Во втором полугодии 2022 года датчики появятся на стационарных источниках выбросов.

Проект позволит выявить различные источники выбросов, определить перечень конкретных веществ, протестировать оборудование и выработать протоколы передачи информации. Планируется распространить систему на всю страну, датчики будут устанавливать на каждом источнике выброса предприятий, что позволит собирать информацию в режиме онлайн и передавать ее в государственные органы.

«Формирование данных о состоянии атмосферного воздуха сегодня происходит в „ручном режиме“. Наша задача — создать единую систему, которая автоматически будет фиксировать выбросы, исключив человеческий фактор. Граждане должны почувствовать реальный эффект от новой экологической политики, которая направлена на снижение выбросов и внедрение наилучших доступных технологий на предприятиях», — отметила Абрамченко.

По ее словам, мониторинг воздуха является одной из составляющих единой системы контроля за экологическими показателями, в рамках которой государство, в том числе, следит за качеством воды и почвы. Абрамченко добавила, что единая система экомониторинга появится к 2024 году.

«„Норникель“ заинтересован в развитии системы мониторинга атмосферного воздуха как в городах, где находятся наши предприятия, так и в России в целом. Наша система мониторинга, позволяющая любому желающему оценить качество воздуха рядом с предприятиями „Норникеля“, находится в высокой степени готовности. И мы готовы предоставить свои наработки для эксперимента, плодами которого впоследствии воспользуется вся страна», — сказал Потанин.