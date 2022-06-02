Данные с мусоровозов в Тверской области начнут поступать в РЭО для анализа

Российский экологический оператор и Тверская область договорились о взаимодействии при передаче данных по движению мусоровозов. Соглашение на полях конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) подписали генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев и временно исполняющий обязанности генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Тверьспецавтохозяйство» Игнат Черников.

«С подписанием соглашения Российский экологический оператор начинает взаимодействие с „Тверьспецавтохозяйство“ по передаче данных с датчиков движения мусоровозов. После анализа РЭО оценит прослеживаемость движения отходов на протяжении всего пути мусоровоза — с момента вывоза отходов с контейнерной площадки и до прибытия техники на сортировку. Сотрудничество позволит усилить контроль за работой региональных операторов», — отметил Денис Буцаев.

«Тверьспецавтохозяйство» будет вправе привлекать к реализации направлений сотрудничества подведомственные учреждения. В свою очередь ППК РЭО определит состав, форматы и сроки передачи сведений по движению мусоровозов, передаваемых в ППК РЭО, а также условия предоставления доступа к информационным ресурсам.

«Подписание соглашения с Российским экологическим оператором — важный шаг в совершенствовании работы по вывозу отходов в Тверской области. Помимо областной столицы, техника нашего предприятия работает также в нескольких крупных муниципалитетах региона. Автопарк „Тверьспецавтохозяйства“ сегодня — это более 100 единиц специализированной техники, в которой постепенно в рамках соглашения и выработанной дорожной карты начнется установка датчиков с целью улучшения логистики транспортировки отходов, что приведет к повышению качества оказания услуг для населения. Благодарим за оказанную поддержку, для регионального оператора очень ценно, что Тверская область стала одной из первых, где будет реализован такой масштабный проект», — сказал врио генерального директора ООО «ТСАХ» Игнат Черников.

Российский экологический оператор также участвует в решении методологических и технических вопросов по передаче данных по движению мусоровозов. Стороны также могут проводить отчетные встречи с участием руководителей.