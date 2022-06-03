Данные о всем мусоре в России внесут в электронную систему

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев презентовал на конференции Цифровая индустрия промышленной России цифровую экосистему, включающую в себя различные информационные системы отрасли обращения с отходами и экомониторинга окружающей среды.

«Система включает в себя несколько направлений: территориальные схемы, федеральную схему, прослеживаемость отходов, 3D-моделирование полигонов, учет отходов от использования товаров (УОИТ), биржу вторичных материальных ресурсов, ФГИС ОО (сведения о состоянии отрасли обращения с отходами III–V классов опасности) и мониторинг состояния окружающей среды. Благодаря цифровой экосистеме РЭО обеспечивает взаимодействие между участниками отрасли обращения с отходами: федеральными и региональными органами власти, региональными операторами, объектами инфраструктуры и т. д.», — сообщил Денис Буцаев.

Территориальные схемы обращения с отходами содержат информацию о количестве объектов размещения ТКО, обработки, утилизации; суммарную мощность объектов. Это позволило понять потребность регионов в объектах инфраструктуры (сколько, какие мощности обработки ТКО необходимы и т. д.). На основе данной информации РЭО может принимать решения о необходимом инвестировании тех или иных объектов.

Электронная модель федеральной схемы обращения с ТКО — цифровая платформа, агрегатор информации, полученной из 85 регионов России. Платформа объединяет информацию об объектах инфраструктуры, маршруты следования ТКО, сведения о региональных операторах, сведения об источниках образования ТКО, местах накопления отходов, тарифах и нормативах на ТКО. Единая точка сбора такой информации позволяет оптимизировать расходы на создание инфраструктуры, регулировать тарифы и определять платежи граждан. Важная функция федсхемы — обеспечение взаимодействия между регионам при создании инфраструктуры.

Эксперимент по прослеживаемости движения ТКО позволит очистить отрасль от недобросовестных подрядчиков. На мусорные контейнеры были установлены датчики наполняемости, на мусоровозы и на линии сортировки — камеры, на объекты инфраструктуры — датчики весового контроля. Устройства позволяют отследить полный жизненный цикл отхода: увидеть, меняется ли вес отходов, какой на самом деле объем ТКО мусоровоз довозит до объекта и т. д.

Также сейчас РЭО работает над созданием трехмерных цифровых моделей полигонов за счет воздушного лазерного сканирования с беспилотников, оснащенных лидаром. В результате 3D-моделирования полигонов стало возможным определить фактически оставшийся срок службы объекта, зафиксировать допущенные эксплуатирующей организацией нарушения. По состоянию на май такие работы уже проведены по 76 полигонам Владимирской, Вологодской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской и Тверской областей. Определены ключевые параметры полигонов. Все полученные данные загружены в федеральную схему. Всего в 2022 году планируется провести 3D-моделирование 506 полигонов.

В течение трех месяцев РЭО получит в свое ведение Единую государственную информационную систему учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ). В ЕФГИС входит шесть реестров — производителей и импортёров; товаров и упаковки товаров; юрлиц и ИП, осуществляющих деятельность по обращению с отходами; объектов по утилизации отходов; мест раздельного накопления и сбора отходов; лицензий на различные манипуляции с отходами I–IV классов опасности. Важным нововведением системы будет введение реестра утилизаторов. Впоследствии только с утилизаторами из реестра можно будет заключать прямые договоры в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), а также оказывать финансовую поддержку за утилизированный объем.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому РЭО будет отвечать за создание и развитие государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО). Работа РЭО над ГИС УТКО — это часть системной работы, которая ведется на пути к созданию единой инфосистемы по всем видам отходов. Система позволит оценивать объёмы сбора отходов по всей России, видеть, сколько заключается договоров в отрасли, какие тарифы действуют в разных регионах.

«Таким образом, учет ТКО станет автоматизированным и организованным. А совместно с передачей нам реестров ЕФГИС УОИТ эти две системы приблизят нас к одной из важнейших целей в области обращения с отходами: цифровизировать основные процессы отрасли, тем самым сделав отрасль прозрачнее», — добавил Буцаев.

Биржа вторичных материальных ресурсов создана в рамках популяризации и стимулирования использования в производстве вторичных ресурсов, что необходимо для построения экономики замкнутого цикла. Биржа позволяет участникам электронной торговой платформы заключать сделки купли-продажи отходов, ВМР и изделий из них, оборудования для переработки, услуг по утилизации. Подобная биржа поможет декриминализировать сегмент переработки отходов и даст дополнительные доходы государства: налоги и сборы.

ФГИС ОО — еще одна система мониторинга, контроля и прозрачности, которая станет единым информационным пространством, содержащим полные, достоверные и непротиворечивые сведения о состоянии отрасли обращения с отходами III–V классов опасности. Система не только позволит выстроить полный цикл обращения и прослеживаемости отходов III–V классов опасности, но и наладить взаимодействие между органами исполнительной власти (ОИВ) и регоператорами, поддержать ликвидацию объектов с негативным воздействием на окружающую среду (НВОС) и поспособствует реализации механизма РОП.