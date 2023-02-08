Экология 08 февраля 2023, 09:45 Загрязнение воздуха в 12 промышленных городах России измерит «Экомониторинг»

Читать 360tv в

К таким городам относятся Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Росгидромет начал передавать Российскому экологическому оператору данные от автоматических систем экологического мониторинга в созданное РЭО техническое решение из 12 промышленных городов России.

Реклама

Реклама

«Федеральный проект „Чистый воздух“ охватывает 12 крупных промышленных центров: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Он направлен на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С 2023 года созданное РЭО техническое решение позволяет апробировать получение данных от 48 автоматических станций по всем 12 городам проекта», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Автоматические станции осуществляют мониторинг по взвешенным частицам (Pm2.5, Pm10), озону, аммиаку, сероводороду, оксидам азота и серы, а также угарному газу. В настоящее время в техническое решение РЭО поступают данные только по оксидам азота и угарному газу.

Под техническим решением подразумевается понятное визуальное отображение данных экологического мониторинга на картографической подложке и рейтингование регионов по стандартному индексу за текущие сутки, неделю или год. Данные отображаются по каждому из загрязняющих веществ, аккумулируется информация о местоположении и сведения о владельце станции проведения измерений. Помимо данных экологического мониторинга атмосферного воздуха, техническое решение позволяет получать данные гидрометеорологических наблюдений и радиационной обстановке.

Автоматические станции, расположенные в городах проекта «Чистый воздух», являются частью государственной наблюдательной сети Росгидромета, собирающей информацию по территории Российской Федерации.

Единая информационная система состояния окружающей среды будет введена в эксплуатацию в 2025 году. Российский экологический оператор, выступающий оператором по федеральному проекту, в пилотном режиме создает пилотное решение по апробации технических решений комплексной системы экомониторинга в нескольких регионах. Соглашения заключены с 11 субъектами РФ, всего же данные передаются от 20 субъектов РФ.

Единая информационная система состояния окружающей среды призвана сделать прозрачным предоставление данных и стимулировать улучшение качества цифровой информации.