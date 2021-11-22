Даня Милохин внедрил раздельный сбор отходов в Dream Team House

Крупнейший в России Тик-Ток Хаус перешел на раздельный сбор отходов, сообщил Российский экологический оператор. Dream Team House показал ролик, в котором Даня Милохин призвал остальных блогеров хауса присоединиться к сортировке отходов. Серия экопросветительских роликов охватила 8,5 миллиона человек.

«РЭО решил открыть сотрудничество с крупнейшим Тик-Ток Хаусом в России Dream Team House, чей аккаунт насчитывает более 11,8 миллиона подписчиков. В Дрим Тим входят главные тиктокеры страны Даня Милохин, Аня Pokrov и другие. В понятных роликах блогеры рассказали о сортировке и переработке отходов, раздельном сборе и отрасли обращения с отходами в России. РЭО организовал для блогеров поездку на завод по переработке отходов в Московской области, ребятам показали процесс рециклинга. Общий охват нашей компании в Тик-Токе составил около 8,5 миллиона человек», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Совместно с РЭО блогеры Даня Милохин, Маха Горячева, Аня Pokrov, Влад Левский и Лиана Сулейманова подготовили серию роликов, в которых рассказали о сортировке и переработке отходов, показали, как организовали раздельный сбор в хаусе, и побывали на заводе по переработке отходов. Поездку на предприятие организовал РЭО.

Даня Милохин, чья аудитория составляет 15,5 миллиона подписчиков, устроил раздельный сбор отходов в хаусе и показал на своем примере, как легко превратить сортировку мусора в привычку. Ролик, опубликованный в аккаунте Dream Team House, охватил 1,2 миллиона человек, в аккаунте Милохина — 2,9 миллиона.

Еще два ролика были опубликованы в аккаунтах Влада Левского (4,3 млн подписчиков) и Лианы Сулеймановой (7,8 млн подписчиков). Блогеры отправились на завод «Пларус», который специализируется на переработке пластиковых отходов. Они узнали, как проходят процессы переработки, и поделились знаниями с подписчиками. Охваты этих двух роликов составили 2,4 миллиона человек.

Маха Горячева (8,7 млн подписчиков) рассказала в своем аккаунте, что для одной майки необходимо восемь пластиковых бутылок, а для производства велосипеда понадобится 700 алюминиевых банок. Аня Pokrov опубликовала видео о том, что на пикник лучше брать многоразовые тарелки и стаканы вместо одноразовой посуды, ведь в России ежегодно образуется 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, половина из которых — это упаковка и одноразовый пластик.

«Сегодня кумирами среди детей и подростков становятся блогеры, творческие, активные и любознательные молодые люди. А в последнее время большой популярностью пользуется Тик-Ток, в котором короткие видео собирают сотни миллионов просмотров. <…> Одно из важнейших направлений реформы обращения с ТКО — экологическое просвещение, и в наших силах выбирать правильные инструменты, чтобы как можно больше молодых людей формировали экологические привычки и заботились об окружающей среде», — добавил Буцаев.