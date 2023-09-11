Экология 11 сентября 2023, 11:04 Дальний Восток заключил концессии на 30 млрд рублей в области обращения с ТКО ВЭФ

Читать 360tv в

Регионы Дальневосточного федерального округа заключили 16 концессий на более чем 30 млрд рублей в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Дорожные карты подписаны со всеми 11 регионами Дальневосточного федерального округа, заключено 16 концессионных соглашений с объемом инвестиций более 30 млрд рублей. РЭО выступает здесь в качестве основного финансирующего партнера. При этом на уровне правительства мы договорились, что большую часть денег получает тот, кто первый заходит в так называемую инвестиционную фазу. При этом расчеты мы делали с 8,5% ставкой, сейчас она 12%. Мы надеемся, что через какое-то время условия возвратятся к более щадящим, но и при 12% ставке мы естественно будем финансировать проекты по мере их готовности, в объеме до 95% — первые, а потом этот объем можем снижать, в зависимости от того, какими финансовыми ресурсами будем обладать на момент, когда проекты будут готовы», — сказал Денис Буцаев на сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла».

Реклама

Он рассказал о реализации концессионных соглашений в регионах Дальнего Востока. В частности он отметил последовательную позицию главы Магаданской области, где несмотря на сложности с проектированием, регион активно проводит работу по проекту, для объекта найден новый земельный участок, в инвестиционную фазу проект зайдет в 2024 году. Якутия также может приступить к активной инвестиционной фазе, то есть к строительству, уже в 2024 году.

На Камчатке планируется строительство одного объекта, который закроет около 80% потребностей региона. В Ямало-Ненецком округе фактически закончено проектирование, указал Буцаев. Завершение конкурсных процедур по концессии в данном регионе ожидается в конце октября — начале ноября 2023 года, после этого, в 2024 году, проект перейдет в инвестиционную фазу.