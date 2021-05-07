Дальневосточный леопард вышел к частному подворью в Приморье. Видео

Краснокнижный дальневосточный леопард решил прогуляться у частного подворья в Надеждинском районе Приморского края. Там его сняли очевидцы. Как заявили в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда» имени Н. Н. Воронцова, зверь пока не проявлял агрессии. Специалисты продолжают следить за ситуацией.

Кадры с леопардом сделали очевидцы в охранной зоне нацпарка «Земля леопарда», за пределами особо охраняемой природной территории (ООПТ). На видео хищник какое-то время не двигается, но потом выходит на открытое место посреди дороги и осматривает окрестности. Зверь, судя по всему, был спокоен и не намерен вступать в конфликт.

«Данная местность расположена в лесной зоне, поэтому факторы беспокойства в его округе для дикой кошки минимальны. Это могло стать одним из факторов случайного выхода молодого зверя к домам», — заявили в «Земле леопардов».

Также там предположили, что леопард молодой, поэтому ему интересно исследовать окрестности.

Эксперты считают, что нет поводов для беспокойства. Ведь за всю историю изучения этого краснокнижного животного не было ни одного случая, когда он просто так напал бы на человека. Специалисты назвали данного хищника «самым мирным леопардом в мире».