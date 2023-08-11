Экология 11 августа 2023, 17:18 Дагестан получит субсидию на создание современных полигонов на мусоросортировочных комплексах РЭО

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Объекты захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) в Дагестане, строящиеся по крупнейшей концессии в стране, получат субсидию от государства. Внесены изменения в постановление Правительства РФ № 1222.

«В Дагестане реализуется крупнейший концессионный проект, в рамках которого объекты общей мощностью 950 тысяч тонн появятся сразу в трех районах региона. Инвестиции в них оцениваются в 12,8 млрд рублей. Концессии могут получить государственную поддержку в рамках постановления Правительства РФ № 1222 на выплату капитального гранта. Однако по некоторым объектам это оказалось невозможно — объекты захоронения не могут рассчитывать на субсидию. Принятое постановление № 1226 вносит изменения в № 1222, согласно которым новые современные объекты размещения ТКО в Дагестане в составе комплексов также смогут рассчитывать на поддержку», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Минприроды России в октябре 2022 года отобрало три заявки, представленные Республикой Дагестан на получение субсидии для мусоросортировочных комплексов мощностью 200, 250 и 500 тысяч тонн в год.

Отдельно на объекты захоронения без объекта утилизации в его составе, согласно постановлению № 1222, субсидии не предоставлялись. Для возможности получения субсидии в 2023 году на объекты захоронения в Хасавюртовском районе и Дербентском районе внесены изменения в Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2022-го № 1222, в части уточнения финансируемых объектов.

В Дербентском районе планируется создание мусоросортировочного комплекса мощностью обработки 200 тысяч тонн в год, утилизации — 120 тысяч тонн, а также полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО мощностью 120 тысяч тонн. В Хасавюртском районе — мощность аналогичных объектов будет составлять 250, 120 и 120 тысяч тонн соответственно. В городском округе Махачкала будет построен мусоросортировочный комплекс на 500 тысяч тонн в год, а также полигон захоронения не пригодных для переработки ТКО мощностью 300 тысяч тонн с утилизацией 300 тысяч тонн ТКО в год.

«Также в соответствии с постановлением уточняется понятие „мероприятия региональных проектов“, что позволит предоставлять субсидию на создание (реконструкцию) в целом объекта концессионного соглашения, даже если на каждый из объектов обращения с ТКО (обработки, обезвреживания, захоронения, утилизации), входящий в состав объекта концессионного соглашения, разработаны отдельные проектные документации», — отметил директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.

Под мероприятиями региональных проектов предлагается понимать мероприятия, направленные на создание (реконструкцию) объектов концессионных соглашений; под объектом концессионного соглашения — один или несколько объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов. При этом, проектом постановления предусмотрено, что объектом концессионного соглашения не может быть только объект захоронения ТКО.