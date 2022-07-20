Дагестан и Ивановская область станут амбассадорами «Школы экомышления»

В проекте уже участвуют 12 регионов

Дагестан и Ивановская область присоединились к проекту «Школа экомышления» от Российского экологического оператора. Экологические просветительские мероприятия были запущены для школьников 12 регионов России во время летних каникул. Экопрактики уже прошли в Кемеровской, Омской и Саратовской областях и Республике Удмуртия.

«Первый этап проекта „Школа экомышления“ прошел в конце апреля. Во время образовательного онлайн-марафона более 500 участников из 58 регионов посмотрели серию вебинаров от экспертов в сфере педагогики, экологического просвещения и добровольчества. Слушателям рассказали об особенностях взаимодействия с детьми разных возрастов, форматах эффективного преподавания экологической культуры. По итогам этих занятий вышло методическое пособие для педагогов, студентов и волонтеров, которые хотят заниматься экопросвещением среди школьников. Второй этап пришелся на летние каникулы, дети могут заняться интересным и полезным делом, узнать больше об экологии, приобрести полезные экопривычки», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Команда волонтеров провела просветительские мероприятия для молодежи на тему экологичного образа жизни, глобальной климатической повестки и современной системы обращения с отходами. Самым масштабным мероприятием стала эстафета ЭкоГТО, которую активисты «Делай!» совместно с волонтерами Ивановской сельскохозяйственной академией провели для ребят из Ивановского детского дома «Ровесник». Воспитанники сдали экологический норматив, пройдя эстафету ЭкоГТО — квест, в процессе которого 3 команды прошли 6 тематических станций на разную тематику, тем самым сдавая нормативы по бережному отношению к планете.

Экологический норматив также сдали школьники Республики Дагестан. 6 июля прошла познавательная беседа с детьми, на базе летнего лагеря в МБОУ СОШ № 60, где дети узнали о важности экологичного образа жизни, правилах сортировки и утилизации отходов, а также сдали нормативы ЭкоГТО.

«Далее экологические мероприятия пройдут в Тамбовской области. Школьников будут ждать различные экологические эстафеты и квесты. В течение лета такие мероприятия пройдут еще в Вологодской и Свердловской областях, а также в Крыму, Чувашии, Кабардино-Балкарии и Севастополе», — отметил глава PR-департамента Дмитрий Бойко.