Экология 28 ноября 2022, 18:17 Дагестан и Архангельская область получат субсидий на 8 млрд рублей для строительства мусорных заводов

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Дагестану и Архангельской области выделят из федерального бюджета 7,925 млрд рублей на строительство объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Распоряжение правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В Дагестане появятся три мусоросортировочных комплекса мощностью 950 тысяч тонн, в Архангельской области — комплексный объект обработки и утилизации на 70 тысяч тонн. Проекты реализуются на основе концессионных соглашений.

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«Субсидия правительства в виде софинансирования расходов концедента будет распределена постепенно в течение 2022−2024 годов. В 2022 году из федерального бюджета в бюджеты субъектов будет выделено 4,734 млрд рублей, в 2023 году — 2,295 млрд рублей, в 2024 году — 895,6 млн рублей. Четыре завода по переработке отходов в Дагестане и Архангельской области будут обрабатывать 1 млн тонн отходов, а концессионный проект в Дагестане является крупнейшим в стране», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Три мусоросортировочных комплекса построят в Дагестане — в Хасавюртовском районе (на 250 тысяч тонн в год), в Карабудахкентском районе (на 500 тысяч тонн) и в Дербентском районе (на 200 тысяч тонн). В Котласском районе Архангельской области комплекс обработки и утилизации ТКО будет рассчитан на 70 тысяч тонн в год.

«Создание объектов направлено на снижение доли направленных на захоронение ТКО в 2 раза и сортировку отходов в объеме 100% в рамках федерального проекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“», — сказал директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.

Как ранее сообщала вице-премьер Виктория Абрамченко, строительство всех четырех объектов будет завершено до конца 2024 года. Три комплекса в Дагестане полностью закроют потребности Республики по сортировке отходов, регион досрочно достигнет показателя по 100% обработке ТКО, установленного президентом в нацпроекте «Экология».