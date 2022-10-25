Дагестан и Архангельск получат субсидию на 4 мусорных завода мощностью 1 млн тонн | 360°

Экология 25 октября 2022, 12:54 Дагестан и Архангельск получат субсидию на 4 мусорных завода мощностью 1 млн тонн

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Три проекта в Дагестане и один в Архангельске по созданию новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 1 млн тонн в год получат поддержку государства. Как сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, субъекты РФ получат субсидию на выплату капитального гранта — средства будут доведены региональным бюджетам из федерального.

«Заявки от Дагестана и Архангельска прошли отбор на получение субсидии, которая позволит им создать объекты обращения с отходами общей мощностью 1 млн тонн в год. Эти регионы являются труднодоступными и с низкой бюджетной обеспеченностью, привлечение инвестиций на такие территории затруднены. Субсидия позволит концедентам финансово обеспечить взятые на себя обязательства по участию в создании объектов инфраструктуры в рамках концессионных соглашений. Средства доводятся из федбюджета регионам. Комиссия по отбору проектов на предоставление субсидии была проведена Минприроды России 21 октября. Создание новых объектов ТКО позволит Дагестану и Архангельской области приблизиться к показателям по снижению доли направленных на захоронение отходов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В Дагестане планируются к строительству три мусоросортировочных комплекса, на 250 тысяч тонн в год — в Хасавюртовском районе, на 500 тысяч тонн — в Карабудахкентском районе и на 200 тысяч тонн — в Дербентском районе. В Архангельской области будет построен комплекс обработки и утилизации ТКО мощностью 70 тысяч тонн в год в Котласском районе.

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«Чтобы получить субсидию, субъекты РФ должны были соблюсти ряд критериев и требований. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ должен быть менее 0,75, концессионное соглашение заключено не ранее 1 января 2022 года, также обязательно было наличие в концессионном соглашении обязательств концедента по финансированию части расходов на создание (реконструкцию) объекта по концессионному соглашению, расходы на которые и софинансируются за счет средств субсидии», — сообщил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Помимо этого объект должен быть включен в территориальную схему обращения с отходами. Также необходимо наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащего заключение о достоверности определения сметной стоимости, подтверждающего стоимость создания объектов.