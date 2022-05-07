Дачный поселок в Хакасии попал в зону пожаров

Лесные пожары вновь вспыхнули в Хакасии и перенеслись на дачный поселок. От возгораний пострадали как минимум два человека. В зону лесных пожаров выехал глава республики Валентин Коновалов, сообщили ИА Regnum представители пресс-службы регионального правительства.

«На данный момент известно о двух пострадавших, им оказывается медицинская помощь. 12 дачников успешно эвакуированы из опасной зоны», — сказали они.

Общая площадь пожара составила около 225 гектаров. Пламя охватило дачный поселок. Пожар повредил около 30 строений.

В борьбе с возгоранием в настоящее время задействовано более 170 человек и 31 единица техники, в том числе вертолет и пожарный поезд.

РИА «Новости» сообщило, что за последние сутки пожарные Хакасии потушили 21 возгорание, из которых 12 — палы травы.

Коновалов сказал, что в регионе сложилась сложная ситуация. Он призвал земляков тщательно соблюдать правила пожарной безопасности. Жителей горящего дачного поселка он попросил пока не возвращаться в дома.