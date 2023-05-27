Экология 27 мая 2023, 05:05 Дачников заставят оплачивать уничтожение борщевика Юрист Гусятников: уничтожать борщевик на заброшенных дачах будут за счет владельцев РИА «Новости»

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Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал, кто будет платить за уничтожение борщевика на заброшенных дачах. В Подмосковье это будут делать за счет владельцев, написало агентство «Прайм».

Органы местной власти будут следить за тем, чтобы борщевик не разрастался на общей земле и частных участках. И если раньше люди платили штрафы от двух до пяти тысяч рублей, сейчас собственники земли, на которой растет борщевик, будут получать уведомления о его уничтожении.

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Если владелец не отреагирует, власти уничтожат растение сами, но затем выставят собственнику счет, который нужно оплатить в течение двух месяцев.

«Если он этого не сделает, местные власти будут обращаться в суд и взыскивать долг в судебном порядке», — пояснил юрист.

Скорее всего по этим делам будут сразу выносить решения без долгих разбирательств. Стоимость обработки участка будет зависеть от его площади, масштабов уничтожения и прочих факторов. В среднем это около 10 тысяч рублей.

«Принудительная» обработка будет вводиться только на тех участках, к которым есть доступ.