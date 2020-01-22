Coca-Cola не станет отказываться от пластиковых бутылок. Они слишком удобные

Coca-Cola сделала ставку на удобство. В компании заявили, что не откажутся от использования пластиковых бутылок. Правда, обещают увеличить объем их утилизации к 2030 году.

Глава отдела развития Coca-Cola Беа Перес подчеркнула, что решение в пользу алюминиевой или стеклянной тары может оттолкнуть покупателей и привести к снижению продаж. Ее мнение привел телеканал BBC News.

Переходить на такие виды упаковки, призналась Перес, в компании не готовы. Кроме того, в Coca-Cola считают, что людям нравится использовать пластик. Бутылку можно повторно закрыть, и она легкая.

В оправдание своей политики американская компания пообещала, что объемы утилизации пластика вырастут. К 2030 году они будут сопоставимы с количеством производимой упаковки. Использование перерабатываемых материалов в процессе производства в Coca-Cola тоже увеличат — до 50%.

Coca-Cola, отмечено в материале, производит порядка трех миллионов тонн пластиковых упаковок ежегодно.

К концу 2020 года неразлагаемый пластик хотят запретить в Китае. Нововведение может коснуться не только пластиковых пакетов, но и ватных палочек и некоторых предметов бытовой химии.